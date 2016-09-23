Сделать развертки с 3д моделей

Нужно нарисовать, а некоторые, уже готовые 3D - модели, адаптировать под требования данных разработчиков программы, модели диванов, мягкая мебель, угловые, прямые и модульные диваны, так же кресла и пуфы. Нужна средняя стоимость одной позиции, пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможно ли сделать развертки металла, для изготовления данного кресла? и сколько это будет стоить?
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