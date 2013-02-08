3d-модели мебели

3D илюстрацию дома сделать задание в приложение от вас сроки и бюджет
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Необходимо отмоделить несколько моделей мебели (ресепшен, люстра, фонтан). Рендеры не нужны, нужна текстурированная модель – исходник. Стоимость по договоренности за каждую отдельную модель.
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