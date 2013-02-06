Здравствуйте! Быстро нужно сделать обложку для электронной книги. Есть пример того что нужно. Работы не много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать обложку для виртуальной книги. Дизайн разработан.Пример в файле с приложением.
Цену назначайте сами
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