Диваны смоделить

Необходимо создать персонаж (для дальнейшего использования в разработке сайта и полиграфии. Типаж похож на этот: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=55545676 http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=53713153 http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=16206895 Либо 3D либо вектор, тут уж не могу ничего сказать. Надо уложиться в 14 дней. Ваши предложения, примеры своих работ и стоимость ...