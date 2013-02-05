Добавить на сайте графику

Нужно будет добавить на все страницы элементы графики. Сайт spb-tricolor.ru

— в частности сделать картинки на странице выбора комплекта (картинка для комплекта gs8300, gs8306, CAM модуля)

— на странице выбор комплекта картинку 1. на фасаде 2. на крыше

— оформление страницы телеканалы, установка, триколор hd (текст скоро будет готов), комплект, ресивер, антенна, купить

Что понимается под словом оформление??? На страницах имеется только текст, большинство людей его не читают, в первую очередь это делалось для поисковых систем, но для людей это не интересно. Нужно чтобы человек зашол, увидел ну и позвонил…)) возможно на каждой странице в картинке указать цены, в итоге нужно чтобы все это на сайте смотрелось очень хорошо…

Пожалуйста указывайте примеры, цены и сроки исполнения...