3D персонаж

Необходимо создать 3D модель идентичную предоставленным эскизам с внедренным скелетом (мимика и тонкие жесты никогда не будут требованием для анимации, поэтому скелет достаточно иметь простой, обеспечивающий нормальную гибкость конечностям и телу).

Т.к. модель предполагается в использовании только для отрендеренных материалов, полигональность ее не имеет для нас особого значения (лишь бы не нарушалась геометрия указанная на эскизах).