Требуется создать библиотеку элементов мебели!

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт49 заявок747 просмотров

Требуется создать 3D модели мебели для сайта и для печати.

Создавать придется по фотографии и фото текстур.

Интересует примерная стоимость элемента (стол, кровать, тумба, кресло) и срок создания!

16 лет назад
MAX_AG
Максим 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо сделать в 3Д мах-9 модель киоска.

    По фото надо построить модель: http://www.filehoster.ru/files/cu3962 Если у кого то есть готовые модели похожих киосков (в таком же стиле) - рассмотрю. Сюда пишите цену и срок. В личку не писать.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 3D модели (малополигональные)

    Для игр нужны 3D комплекты: - сценарий игры-стрелялки - сцена со всеми объектами - объекты врагов для уничтожения + анимация (стоит/висит, идет/ бежит/скачет/летит/едет, атакует/стреляет, умирает/взрывается и т.п.) ...

    3ds Max
    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание персонажей.

    $50

    Необходимо создать Персонажей дли игры (кол-во 100) размер рисунка 150х250 пикселей, полная детализация не важна, только общий образ, пример в приложеном файле. От вас ссылка на работы, срок и стоимость за персонаж, подробное ...

    3D-графика39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Визуализация ледового кафе (сезонное кафе)

    Требуется визуализировать проект ледового кафе. На выходе необходимо следующее: файл 3ds max, план с оборудованием (макс), виды интерьера (4-5шт), перспектива, развертки стен. Пожалуйста, публикуйте цены и сроки.

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модель робота-трансформера

    $350

    Необходим робот-трансформер(из 5-й модели БМВ). Высокая полигональность. Степень детализации - средняя(чуть меньшая, чем на примере). Возможность анимации(но не сама анимация). Несколько статических поз(от 3-х до 5-ти) Есть модель автомобиля(в максе) и основа текстуры(но не ...

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать 3D из контуров простых объектов.

    $25

    Подробности в приложенном рисунке. Не требуется: рисовать реалистичные материалы, делать заливку, тени и блики. Нужно сделать контуры элементов. При этом, скажем, у крышек баночки и тюбика грань частично рефленная - это нужно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад