3D модель склада с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт41 заявка788 просмотров

Нужно нечто подобное:

http://www.socosystem.com/Popup/Virtual%20showroom%202008.aspx

Прошу цены и сроки оставлять в сервисе - не в личку и не по icq.

16 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка ваших интерьеров под наш проект

    $15

    Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи ...

    3D-графика48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модель робота-трансформера

    $350

    Необходим робот-трансформер(из 5-й модели БМВ). Высокая полигональность. Степень детализации - средняя(чуть меньшая, чем на примере). Возможность анимации(но не сама анимация). Несколько статических поз(от 3-х до 5-ти) Есть модель автомобиля(в максе) и основа текстуры(но не ...

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать 3D из контуров простых объектов.

    $25

    Подробности в приложенном рисунке. Не требуется: рисовать реалистичные материалы, делать заливку, тени и блики. Нужно сделать контуры элементов. При этом, скажем, у крышек баночки и тюбика грань частично рефленная - это нужно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется доработать 3Д модель сруба в 3Д мах

    Требуется доработать 3Д модель сруба в 3Д мах и наложить материалы соответственно. По объему сруб как 2-3 коттеджа. Есть модель готовая - в 3Д-мах, в меш, надо отделить однородные части (отдельно стекла, рамы, бревна, двери) ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 3D модель бутылки

    Требуется по чертежу сделать 3D модель в любом формате: STL, IGS, MCX, SLD или PROING Соответственно : сколько стоит и сколько времени. Чертеж в jpg прикреплен для просмотра. Есть dwg. Скину на почту ...

    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект для аниматоров и текстурщиков

    Проект заключается в том, что бы создать группу независымых людей и на общих началах создать ролик для того, что бы засветиться в более высоких структурах. Основная задача - это подготовка к SG Event 2009. Все ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Анимация модели жирафа для ролика

    Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают. Сценарий прости 1. Смотри в камеру, моргает 2.Во весь полный ...

    3ds Max
    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D моделлинг

    Добрый день, есть исходник(максовский) файла одной шины. Надо поменять протектор (моделлинг интересует) - это надо сделать примерно за 10 часов желательно - а если что уже и до утра смогу подождать. ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад