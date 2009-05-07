Модель робота-трансформера

Необходим робот-трансформер(из 5-й модели БМВ). Высокая полигональность. Степень детализации - средняя(чуть меньшая, чем на примере). Возможность анимации(но не сама анимация). Несколько статических поз(от 3-х до 5-ти)

Есть модель автомобиля(в максе) и основа текстуры(но не вся текстура). Будет эскиз художника. Срок 2 недели от предоставления эскиза художника(примерно 25 мая(+-2дня).