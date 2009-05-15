Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи ...
Создание персонажей.
Необходимо создать Персонажей дли игры (кол-во 100) размер рисунка 150х250 пикселей, полная детализация не важна, только общий образ, пример в приложеном файле.
От вас ссылка на работы, срок и стоимость за персонаж, подробное ТЗ будет выслано исполнителю.
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