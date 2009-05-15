Экспорт координат движения объекта из 3D Max

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок445 просмотров

Задача такая:

В 3Д максе есть движущийся объект (шарик)

Необходимо сделать экпорт траектории движения шарика ( координат )

Наш 3Д - моделлер не умеет этого делать.

Возможно ли такое и сколько будет стоить?

3ds Max
16 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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