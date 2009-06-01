Срочно требуется доработать 3Д модель.

Работа на час. Надо доработать 3Д модель. ТЗ есть - там все указано подробно.

Пишите цену + будет хороший отзыв. Материал скину непосредственно тому кого выберу.

пишите предложения сюда и в аську 290708809.

Очень срочно! надо все сделать в течении 1 - 1.5 часа. Жду предложений.