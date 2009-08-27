Нужен дизайн коробки и ее 3-D визуализация (статическая - никаких эффектов и анимации не нужно) Подробности исполнителю ибо идея новая и не хочется распространять Сроки - на вчера Ни чего сверх естественного ...
Персонаж в 3D
Наше агентство для сотрудничества ищет дизайнера работающего в 3D.
Необходимо отрисовать персонажа с четырех сторон, по эскизам художника.
Ваши работы, или ссылки на ваши работы присылайте по адресу [email protected].
Ждем цен и примеров подобных работ.
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