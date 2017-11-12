3D проект комнаты.

Есть план 2-х уровневой квартиры. Нужно по этому плану сделать визуализацию. Из визуализации нужен только "вид сверху". Хороший пример можно посмотреть здесь - http://lystopad.if.ua/dvokimnatna/. Или здесь https://goo.gl/j1aPJz. Визуализация нужна только для ...