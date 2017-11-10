Требуется создать 3Д модель на подобии https://viewer.autodesk.com/share/ZFhKdU9tRmtjMnN1Ym1sMGNtOW5aVzQ2Wm5NdVptbHNaVHBsTldZMVpEZzRZV00zT0dNMFpqZzFZamt5TlRjelpETm1NemN6WWpobVlRPT0 (солнечные панели на крыше здания)
Отрисовать 3D модели продукции
10 продуктов. Фото примеры продукции во вложении
интересуют сроки и цена.
Заявки фрилансеров
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