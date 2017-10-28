Нарисовать 3Д контурный (можно и не контурный) эскиз мебели.

Здравствуйте. Необходимо нарисовать 3Д эскиз контурный (можно и не контурный) стол и тумба. У тумбы которая слева две дверке распашные (их можно не отображать на эскизе), а внутри посередине по полке в каждом отделении. Справа в тумбе тоже одна полка посередине. Размеры указывать не нужно. Просто для наглядности они. Стул и окно рисовать не нужно))

Плачу 50 руб.