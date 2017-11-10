Сделать визуализацию квартиры

Есть план 2-х уровневой квартиры. Нужно по этому плану сделать визуализацию.

Из визуализации нужен только "вид сверху". Хороший пример можно посмотреть здесь - http://lystopad.if.ua/dvokimnatna/. Или здесь https://goo.gl/j1aPJz.

Визуализация нужна только для картинки на сайте. Чтобы клиент видел, как оно "могло бы быть". Т.е. не имеет значения какие материалы использовать. Главное, чтобы соответствовало плану.

Визуализация делается для сайта ЖК, который продает квартиру без ремонта. Просто нужна "красивая картинка" будущей квартиры.