Сделать несколько снимков (рендеров)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок193 просмотра

Необходимо  сделать  несколько снимков  (рендеров)     четырех   видов   дизайн-идей  одной квартиры. 

Кол-во  рендеров  одного стиля -   4-5  шт.  (несколько  ракурсов комнаты,   коридор   и  ванная  комната)

По сути    дизайн-идеи   будут  отличать только   цветовой  гаммой и

коллекциями керамической плитки.    Расстановку мебели необходимо будет 

придумать.

Очень важный момент уделить внимание мелочам,  таким как  цвет розеток,  плинтусов  и т.д.

Примеры во вложении.    

Интересуют сроки   выполнения  и окончательная стоимость. 

8 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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