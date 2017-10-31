Требуется создать 3Д модель на подобии https://viewer.autodesk.com/share/ZFhKdU9tRmtjMnN1Ym1sMGNtOW5aVzQ2Wm5NdVptbHNaVHBsTldZMVpEZzRZV00zT0dNMFpqZzFZamt5TlRjelpETm1NemN6WWpobVlRPT0 (солнечные панели на крыше здания)
Сделать несколько снимков (рендеров)
Необходимо сделать несколько снимков (рендеров) четырех видов дизайн-идей одной квартиры.
Кол-во рендеров одного стиля - 4-5 шт. (несколько ракурсов комнаты, коридор и ванная комната)
По сути дизайн-идеи будут отличать только цветовой гаммой и
коллекциями керамической плитки. Расстановку мебели необходимо будет
придумать.
Очень важный момент уделить внимание мелочам, таким как цвет розеток, плинтусов и т.д.
Примеры во вложении.
Интересуют сроки выполнения и окончательная стоимость.
Заявки фрилансеров
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