Требуется создать 3Д модель на подобии https://viewer.autodesk.com/share/ZFhKdU9tRmtjMnN1Ym1sMGNtOW5aVzQ2Wm5NdVptbHNaVHBsTldZMVpEZzRZV00zT0dNMFpqZzFZamt5TlRjelpETm1NemN6WWpobVlRPT0 (солнечные панели на крыше здания)
3d модель двухэтажного здания
3d модель двухэтажного здания. На выходе нужно получить проекцию. Которую можно натянуть на вращающ 3д шар (см рисунок)
Заявки фрилансеров
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