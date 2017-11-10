3d модель двухэтажного здания

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Закрыт11 заявок323 просмотра

3d модель двухэтажного здания. На выходе нужно получить проекцию. Которую можно натянуть на вращающ 3д шар (см рисунок)

8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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