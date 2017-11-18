Полигональная фигура динозавра

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок368 просмотров

Нужно придумать 3D модель динозавра, немного отличного от прикрепленной фотографии, после чего в программе Pepakura Designer (она бесплатная и не сложная) сделать развертку модели, стиль которой копирует прикрепленный вариант в pdf.

8 лет назад
guest_15048824484632
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kind_buddy
Яна 
24 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$15
4 дня
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Заявки фрилансеров

kind_buddy
Яна 
24 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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