3В моделирование и визуализация косметической продукции 3 шт.

Здравствуйте!

Есть 3 продукта - Крем в тубе 50 мл, Умывалка в тубе 100 мл, Тонер в бутылочке 150 мл.

Необходимо сделать 3D моделирование каждого товара + их коробочку (упаковку). Итого 6 шт.

Есть дизайн продукции в векторе .Ai. фото примерное как должна выглядеть продукция.

От вас 3D дизайн и потом рендеринг в PNG с прозрачным фоном продукции, ракурсы потом скажу какие.

Пишите сроки примерные и стоимость работы.

Прикрепил примеры файлов на 1 товар, остальные все файлы включая векторые - сброшу исполнителю. Тут невозможно архив 20 мб прикрепить.

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Примерно через неделю будет выбран исполнитель. Есть правки в дизайн со стороны производителя. Поэтому после изменения и утверждения данных, я выберу исполнителя.

Всем спасибо за заявки!

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