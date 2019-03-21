3В моделирование и визуализация косметической продукции 3 шт.

3D-графикаЗавершен10 заявок385 просмотров
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Здравствуйте!

Есть 3 продукта - Крем в тубе 50 мл, Умывалка в тубе 100 мл, Тонер в бутылочке 150 мл.

Необходимо сделать 3D моделирование каждого товара + их коробочку (упаковку). Итого 6 шт.

Есть дизайн продукции в векторе .Ai. фото примерное как должна выглядеть продукция.

От вас 3D дизайн и потом рендеринг в PNG с прозрачным фоном продукции, ракурсы потом скажу какие. 

Пишите сроки примерные и стоимость работы.

Прикрепил примеры файлов на 1 товар, остальные все файлы включая векторые - сброшу исполнителю. Тут невозможно архив 20 мб прикрепить.

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Примерно через неделю будет выбран исполнитель. Есть правки в дизайн со стороны производителя. Поэтому после изменения и утверждения данных, я выберу исполнителя.

Всем спасибо за заявки!

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5 лет назад
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
avre001
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
5 лет назад
$100
7 дней
Выполняет работу качественно, до малейших детелей! Я замучил исполнителя правками и различными вариантами рендингов - Анатолий шел на мои пожелания, за что огромная благодарность! Буду обращаться повторно!
Очень порядочный и грамотный человек. Уважительно относится к исполнителю, рекомендую!
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