Нарисовать реалистичные 3д модели промышленных кранов.

Нужно сделать по фотографии объекта (здания, сооружения) изменение фасада, цвета наполнение, окружение, детали и т. д. Цвет краски использовать с раловской поллитры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо нарисовать с нуля следующие предметы: кран балка опорная электрическая, кран балка подвесная электрическая, кран балка опорная ручная, кран балка подвесная ручная, кран мостовой, кран козловой, кран консольный, мпу, тельфер, радио управление. Итого 10 иллюстраций. Сами краны просты и представляют из себя обычные железные балки установленные на ходовые тележки. + навесное оборудование (тельфер) и не много электрики. Так же на основе этих картинок 3д,надо будет сделать несколько не больших иконок размером 512Х512. Фото и чертежи кранов вышлю по по запросу. На связи 24/7. Присылайте запросы, всем отвечу, спасибо. Примеры кранов можно посмотреть тут uniqcrane.ru. Надо будет намного лучше и реалистичные отрисовать по фото и чертежам! Не забывайте указывать свои цены и сроки, делайте заявку окончательную, и я смог сразу кого-то выбрать.
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