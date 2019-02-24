Нарисовать реалистичные 3д модели промышленных кранов.

3D-графикаЗакрыт25 заявок725 просмотров
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Надо нарисовать с нуля следующие предметы: кран балка опорная электрическая, кран балка подвесная электрическая, кран балка опорная ручная, кран балка подвесная ручная, кран мостовой, кран козловой, кран консольный, мпу, тельфер, радио управление. Итого 10 иллюстраций. Сами краны просты и представляют из себя обычные железные балки установленные на ходовые тележки. + навесное оборудование (тельфер) и не много электрики. Так же на основе этих картинок 3д,надо будет сделать несколько не больших иконок размером 512Х512. Фото и чертежи кранов вышлю по по запросу. На связи 24/7. Присылайте запросы, всем отвечу, спасибо. Примеры кранов можно посмотреть тут uniqcrane.ru. Надо будет намного лучше и реалистичные отрисовать по фото и чертежам! Не забывайте указывать свои цены и сроки, делайте заявку окончательную, и я смог сразу кого-то выбрать.

5 лет назад
zhilts0ff
Евгений 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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