Дизайнер для кузни

Всем здравствуйте,

нужен дизайнер или человек, который умеет "примерить" кованные изделия (рисунки из сoral или фото, чертежи) на фотографию заказчика.

Пробное задание такое: есть фотография балкона и есть фотография терассы заказчика. Заказчик хочет посмотреть как данный балкон будет выглядеть на его терассе (зделать визуализацию).

Кто знает, о чем идет дело, жду Ваших предложений.

Спасибо.

С уважением, Марьяна