Дизайнер для кузни

Есть черно-белые стилизованные рисунки 2-х фотоаппаратов. Необходимо по каждому рисунку создать 3D-модель в точности совпадающую по пропорциям с рисунком, обязательно похожую (узнаваемую) на 2D оригинал. Особенности моделей: 1) 3D модель будет использоваться для разработки литьевой формы для ...
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Всем здравствуйте,
нужен дизайнер или человек, который умеет "примерить" кованные изделия (рисунки из сoral или фото, чертежи) на фотографию заказчика.
Пробное задание такое: есть фотография балкона и есть фотография терассы заказчика. Заказчик хочет посмотреть как данный балкон будет выглядеть на его терассе (зделать визуализацию).
Кто знает, о чем идет дело, жду Ваших предложений.
Спасибо.
С уважением, Марьяна
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