Изготовить фотореалистичные рисунки бутылочек

Задача довольно проста, имеются порядка 20 категорий одежды: - футблоки - рубашки - поло - фартуки и т.д (Полный список предоставим) Нужно на каждый раздел отрисовать векторную продукцию в карандаше. Пример в прикреплённом файле. Если Мы Вас выбрали, и у Вас всё ок ...