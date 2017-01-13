Дополнить фотографию макетом упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка124 просмотра

Добрый день,

Есть две фотографии шкатулки (открытая и закрытая). Необходимо заменить логотип на шкатулке на предоставленный. На второй фотографии нужно добавить макеты коробочек с чаем.

На выходе должно получиться две фотографии для презентации: открытая и закрытая шкатулка с чаем.

Прошу указать в вашей заявке пример из портфолио, вашу примерную цену и срок исполнения. Фотографии вышлю в ЛС заинтересовавшим исполнителям.

8 лет назад
edneo
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Вновь доволен работой с Эльмиром: точно сориентировал о сроках, был внимателен и сделал все вовремя и ровно так, как было нужно. Рекомендую!
Спасибо Эдуарду за интересные проекты и серьезный деловой подход, принимает участие в процессе,внимателен к малейшим деталям, рекомендую.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад

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