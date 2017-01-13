Дополнить фотографию макетом упаковки

Добрый день,

Есть две фотографии шкатулки (открытая и закрытая). Необходимо заменить логотип на шкатулке на предоставленный. На второй фотографии нужно добавить макеты коробочек с чаем.

На выходе должно получиться две фотографии для презентации: открытая и закрытая шкатулка с чаем.

Прошу указать в вашей заявке пример из портфолио, вашу примерную цену и срок исполнения. Фотографии вышлю в ЛС заинтересовавшим исполнителям.