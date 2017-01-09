Нужен 3д дизайн сцены, главная работа это дизайн сердца, работа должна быть готова сегодня времени мало)
Разработка 3D модели. Форма для броши.
Доброго времени суток! Задача моя проста. Нужна разработка - формы для броши (так называемая камея) Уже есть сложившийся эскиз. Мне лишь нужно сделать его в 3D, для того, что бы сделать силиконовую форму и по ней изготавливать броши из пластики. Надеюсь я достаточно понятно объяснила:) Очень жду от Вас заявок.
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