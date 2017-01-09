Разработка 3D модели. Форма для броши.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка172 просмотра

Доброго времени суток! Задача моя проста. Нужна разработка - формы для броши (так называемая камея) Уже есть сложившийся эскиз. Мне лишь нужно сделать его в 3D, для того, что бы сделать силиконовую форму и по ней изготавливать броши из пластики. Надеюсь я достаточно понятно объяснила:) Очень жду от Вас заявок. 

8 лет назад
milana_card
Милана 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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