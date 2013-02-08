Графика для Subway Surf

$1000
3D-графикаЗакрыт2 заявки274 просмотра
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Добрый день, ищем специалисте в сфере 3D графики для flash.

Нужно будет повторить полностью графику из игры Subway Surf.

Пишите свои контактные данные, свяжусь в вами. Спасибо, с уважением Николай.

11 лет назад
mukolsoft
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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