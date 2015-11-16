Картинка 3Д для Веб сайта строительного магазина

Всем добрый день. Создаю сайт строительного магазина, где на главной странице нужна картинка 3Д ДОМА в разрезе из арболита с указанием всех применяемости материалов данного магазина, от фундамента до крыши. Все стрелки и анимации добавлю сам. Картинка должна быть яркой, насыщенной. Пример картинки в прикрепленном файле