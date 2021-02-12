Компьютерная графика

Здравствуйте. Нужно ОДЗ по компьютерной графике.

ОДЗ выполняется средствами С ++ и OpenGL. Среда программирования (IDE) - на ваш выбор, можно в Visual Studio или аналогичном.

В проекте необходимо разработать трехмерную тематическую сцену с вариантом, которая должна содержать:

- количество уникальных объектов (предметов) не менее 7;

- минимум два источника цветного света (не белого цвета);

- использование текстур (не менее чем на 2 объектах);

- изменение положения наблюдателя (поворот, перемещение) и масштабирование сцены; - в заголовке окна фамилия и группу студента.

Варианты:

- купе вагон,

- бар

- сцена театра -

станция технического обслуживания

- насосная станция