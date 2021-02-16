Сделать 3D модель обручального кольца по фото

Добрый день. Необходимо разработать визуализацию. Имеются разные элементы фирменного стиля компаний (логотипы, цвета, графика, иконки) Задача состоит в следующем: необходимо создать визуализацию где эти элементы буду в соответствующем им окружении. К самому окружению жестких требований нет, оно ...