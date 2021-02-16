Сделать 3D модель обручального кольца по фото

Есть модель небольшого примитивного дома. Модель выполнена новичком. В рамках задачи, необходимо выставить корректно материалы, и сделать рендер. Модель: https://snipboard.io/8b96Sr.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3D-модель такого кольца.
Далее будем доделывать данный дизайн и создавать другие.
Желательно разрабатывать в Rhino и иметь опыт в ювелирной области.
На выходе понадобятся файлы .stl и .stp.
- Похожие заказы
- 3D-графика27 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать GPS navigator на основе: [b]GO Map - 3D Map for AR Gaming [/b]- https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/go-map-3d-map-for-ar-gaming-68889GO [b]Directions - Directions plugin for GoMap[/b] - https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/go-directions-directions-plugin-for-gomap-85397 Простейший проект в рамках которого юзер вводит точку назначения и двигается по 3D ...3D-графика1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходимо разработать визуализацию. Имеются разные элементы фирменного стиля компаний (логотипы, цвета, графика, иконки) Задача состоит в следующем: необходимо создать визуализацию где эти элементы буду в соответствующем им окружении. К самому окружению жестких требований нет, оно ...3D-графика18 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Нужно создать модель объекта, похожую по форме на башню ЭВОЛЮЦИИ Можно взять чужую готовую модель башни «Эволюция» и доработать. Для начала - сама модель. 3 варианта + по ходу поправим "фаски" и ...3D-графика21 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Ищем дизайнеров-архитекторов для разработки чертежей для производства и визуализации около сотни 3д моделей продукции. [b]Требования: [/b][list] [*]Уверенное знание 3dMax, AutoCAD; [*]Представление о материалах и элементах и основах мебельных конструкций; [*]Ответственность [/list]3D-графика18 заявокЗакрыт3 года назад
есть файл dwg, в нем есть модель состоящая из "сети". Нужно преобразовать ее в полноценное 3D тело.3D-графика6 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо нарисовать конфигуратор. Выбор цвета модели. Приборная панель смена приборов, большое количество наименований. Если ранее выполняли подобную работу кидайте ссылку. Стоимость задания обсуждаема.3D-графика1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработка чертежа реплики Стола из фанеры (15мм) для столярного производства. Т.е. нужен готовый чертеж для производства.3D-графика7 заявокЗакрыт3 года назад