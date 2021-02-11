3D модель объекта, похожая по форме на башню ЭВОЛЮЦИЯ

﻿Нужно создать модель объекта, похожую по форме на башню ЭВОЛЮЦИИ

Можно взять чужую готовую модель башни «Эволюция» и доработать.

Для начала - сама модель.

3 варианта + по ходу поправим "фаски" и некоторые детали.

См. ТЗ – приложено к заданию*

https://yadi.sk/i/BQLzSwsXAyWy6Q

Разметка полосками - только на две боковые грани;

Рендеры в стекле - на так важны. Можно условно.

Макушку уточним позже.

Сроки: нужно в течение пары дней быстро показать самые простые первые варианты, и ещё несколько дней повозиться с доработкой деталей

*Комментарий к ТЗ:

!135 градусов - главный угол проворота.

Нужно делать в первую очередь его.

Если нужно будет - по запросу купим готовую модель башни -

например, есть на этих ресурсах:

https://3ddd.ru/3dmodels/show/bashnia_evoliutsiia

https://sketchfab.com/3d-models/evolution-tower-the-city-of-moscow-1cc38d31f29744fdb945742bea8e127d

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u2658b51b-3167-463d-b1d2-d29e87cfe771/evolution-tower