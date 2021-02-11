Создание 3D модели

Добрый день. Ищем дизайнеров-архитекторов для разработки чертежей для производства и визуализации около сотни 3д моделей продукции. [b]Требования: [/b][list] [*]Уверенное знание 3dMax, AutoCAD; [*]Представление о материалах и элементах и основах мебельных конструкций; [*]Ответственность [/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть файл dwg, в нем есть модель состоящая из "сети". Нужно преобразовать ее в полноценное 3D тело.
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