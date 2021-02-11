3D визаулизая.

Нужно создать модель объекта, похожую по форме на башню ЭВОЛЮЦИИ Можно взять чужую готовую модель башни «Эволюция» и доработать. Для начала - сама модель. 3 варианта + по ходу поправим "фаски" и ...
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Добрый день. Необходимо разработать визуализацию.
Имеются разные элементы фирменного стиля компаний (логотипы, цвета, графика, иконки)
Задача состоит в следующем: необходимо создать визуализацию где эти элементы буду в соответствующем им окружении. К самому окружению жестких требований нет, оно должно визуально соответствовать тематике проект. Тематика всех окружений будет предварительно обсуждаться.
Примеры по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1M-tKuotgl7hRZ4yb67TOPox_UEM1exoV?usp=sharing
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