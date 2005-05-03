Создание локации для движка Unreal Engine 4

3D-графикаЗакрыт2 заявки643 просмотра
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Нужен специалист для создания локации в движке Unreal Engine 4

Надо адаптировать существующую хайполи модель .max с текстурами под VR игру

Настроить сцену в движке, запечь хорошо свет

Качественные текстуры

Требования к кандидату:

Ретопология, развертка, текстурирование,

базовые навыки шейдеров в UE4, а так же настройка света и SkyBox

Плюсом будет владение Substance Painter, Blender

Возможная модель – https://free3d.com/ru/3d-model/burj-khalifa-dubai-5936.html

Возможно дальшнейшее сотрудничество.

Давайте ссылки на ваши работы.

3 года назад
CDHack
39 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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