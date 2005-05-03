Создание локации для движка Unreal Engine 4

Нужно сделать персонажа. Девушку. Нужно учесть, что потом персонаж будут анимировать в Adobe Character. Обязательно указывайте стоимость, сроки а также примеры работ. !!! Без примеров заявку не рассматриваю. Так как мне нужно видеть, в каком ...