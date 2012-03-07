Модель персонажа для 3D-принтера

$100
3D-графикаЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Требуется 3D-моделлер с опытом создания фантастических существ для последующей печати на 3D-принтере. Необходимо получить антропоморфное существо, по пояс, с крыльями. Детальное ТЗ вышлю в переписке.

12 лет назад
Kate_Mart
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Segato
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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