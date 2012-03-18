Схема проезда трехмерная

Требуется сделать ряд иконок и текстур в максе для приложения под смартфон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть возможность нарисовать 3д схему проезда для сайта http://fortuna-les.ru/contacts/
Можно в движении, можно в статике( для дальнейшего перевода во флэш, специалист у нас есть)
Цены и предложения прошу на mail
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