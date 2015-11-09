Модель в 3Д

Необходима визуализация фасада коттеджа, проект которого во вложении. Цель - гармонично вписать новый фасадный облицовочный материал взамен белых пятен на чертеже фасада. Нужен один вид / проекция. Подробная деталировка не требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать модель с разверткой, капсулы с лекарством :
http://download.alesko.eu/capsule_opaque.jpg
Сразу пишите цену, работа срочная, нужна сегодня
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