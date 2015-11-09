Модель в 3Д

3D-графикаЗакрыт13 заявок332 просмотра
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нужно сделать модель с разверткой, капсулы с лекарством :

http://download.alesko.eu/capsule_opaque.jpg

Сразу пишите цену, работа срочная, нужна сегодня

8 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
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