3d модель аиста с разными шеями по фото

Выполнить 3d модель дверной ручки длиной 80 см под дверь - фотографии в прикрепленных файлах. срок 2-3 дня модель для распечатки на 3d-принтере
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3d модель аиста с разными шеями для распечатки на 3d принтере, модель с детальной проработкой
Приемка работы такая: надо выложить снимок 3д под этим ракурсом. без подставки - чтобы стоял на ногах, должна геометрия накладываться
высота 0,8-1 м
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