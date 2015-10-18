Создание патернов для 3D-панелей

Разработка 3D-моделей трубопроводов в AutoCad на основании предоставленных схем и проектной документации. Разовая работа продолжительностью 1-2 мес. Оплата по договоренности. Возможность работать в плотном графике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
необходимо создание уникальных 3D бесшовных патернов для создание стеновых панелей, пример в приложении. После оплаты, авторство данного узора будет официально оформлено на нас.
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