Оформление 3D-моделей в AutoCad

3D-графикаЗакрыт19 заявок455 просмотров
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Разработка 3D-моделей трубопроводов в AutoCad на основании предоставленных схем и проектной документации. 

Разовая работа продолжительностью 1-2 мес. 

Оплата по договоренности. 

Возможность работать в плотном графике.

8 лет назад
OtdelKadrov
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
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