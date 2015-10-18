3D моделирование тушек цыплят бройлеров (ЦБ).

Всем добрый день. Создаю сайт строительного магазина, где на главной странице нужна картинка 3Д ДОМА в разрезе из арболита с указанием всех применяемости материалов данного магазина, от фундамента до крыши. Все стрелки и анимации добавлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы хотим создать 3D-модели продуктов:
1. Тушка ЦБ в пакете
2. Тушка ЦБ на подложке
3. Грудка ЦБ на подложке
4. Бедро ЦБ на подложке
5. Окорочок ЦБ на подложке
6. Голень ЦБ на подложке
7. Крылья ЦБ на подложке
8. Филе ЦБ на подложке
9. Сердце ЦБ на подложке
10. Печень ЦБ на подложке
11. Желудки ЦБ на подложке
12. Головы ЦБ в мешке
13. Ноги ЦБ в мешке
14. Шеи ЦБ на подложке
Планируется использовать эти модели для Каталогов, на сайте, в рекламных материалах, при создании наружной рекламы, POS-материалов, дизайна выставочных стендов, для создания дизайна упаковки.
1. Сколько стоит одна 3D-модель
2. Рендеринг
Прошу предложить стоимость работы и сроки ее исполнения.
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