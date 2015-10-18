3D моделирование тушек цыплят бройлеров (ЦБ).

3D-графикаЗакрыт15 заявок256 просмотров
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Мы хотим создать 3D-модели продуктов: 

1.            Тушка ЦБ в пакете 

2.            Тушка ЦБ на подложке 

3.            Грудка ЦБ на подложке 

4.            Бедро ЦБ на подложке 

5.            Окорочок ЦБ на подложке 

6.            Голень ЦБ на подложке 

7.            Крылья ЦБ на подложке 

8.            Филе ЦБ на подложке 

9.            Сердце ЦБ на подложке 

10.          Печень ЦБ на подложке 

11.          Желудки ЦБ на подложке 

12.          Головы ЦБ в мешке 

13.          Ноги ЦБ в мешке 

14.          Шеи ЦБ на подложке 

  

Планируется использовать эти модели для Каталогов, на сайте, в рекламных материалах, при создании наружной рекламы, POS-материалов, дизайна выставочных стендов, для создания дизайна упаковки. 

1.            Сколько стоит одна 3D-модель 

2.            Рендеринг 

Прошу предложить стоимость работы и сроки ее исполнения.

8 лет назад
lshubina
Людмила 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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