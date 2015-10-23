3-d голограмма

$250
3D-графикаЗакрыт8 заявок261 просмотр
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Разработать 3D голограмму для пирамиды Dreamoc, визуализация горение огня.

8 лет назад
WestWind
Сергей 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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