Интерьер для постельного белья в 3D MAX

3-Д модель должна быть максимально похожа на настоящую упаковку. Упаковка [url=http://joxi.ru/vAWe3zZuKPkbmW]joxi.ru/vAWe3zZuKPkbmW[/url] В ваших предложениях просьба указывать цену, срок и примеры похожих работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать интерьеры для последующего наложения постельного белья в 3D MAX.
Пододеяльник рамер - ш200 в220см, 4 подушки 50х70см+кант 6 см.
Примеры во вложении.
Дизайнов нужно много до 20, поэтому предлагайте разные варианты, а я буду отбирать.
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