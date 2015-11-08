Архитектурная подсветка зданий

3d модель аиста с разными шеями для распечатки на 3d принтере, модель с детальной проработкой Приемка работы такая: надо выложить снимок 3д под этим ракурсом. без подставки - чтобы стоял на ногах, должна геометрия накладываться высота 0,8-1 м