Добрый день. Нужен человек для визуализации интерьеров в Киеве. Первы проект - дизайн интерьера квартиры. Оставляйте сообщения в формате портфолио - цена от - icq - мобильный. Спасибо.
Модель зданий, нужна помощь в 3D
Сегодня до вечера, срочно нужна помощь по 3D. Нужны модели, готовые или смоделенные заново.
За каждое здание от 10$-50$ в зависимости от качества
1) Модель бизнец-центра, 9 этажей, застройка 40*40 метров, высокие потолки, из стекла фасад полностью. В виде прямоугольника, или чуть выгнутый фасад. Модель нужна более-меннее приличная, не просто куб с текстурой.
2) ТЦ , 1 этаж, метало-стекло, 40*120 метров, по бокам закрыто, фасад стекло.
Материалы Vray.
Желательно, чтоб внутри просматривались помещения, стиль общий аллюминий-стекло или тп.
Модели нужны для эскиза, поэтому точность не нужна, просто красиво...
+ Бонус за оформление площадки вокруг них (лестницы, перила, кустики...) - 10-20$
Подробности в аську ...
Стилистика примерная:
http://www.mb-world.ru/4images/data/media/36/P1010025.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=43&ed=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sunmaster.ru%2Ffoto2%2Fton%2F3_.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=46&ed=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.samospas.ru%2Ffotos%2Fimg-album%2Folimp%2Folimp_05.jpg&rpt=simage
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