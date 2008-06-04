Модель зданий, нужна помощь в 3D

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок333 просмотра

Сегодня до вечера, срочно нужна помощь по 3D. Нужны модели, готовые или смоделенные заново.

За каждое здание от 10$-50$ в зависимости от качества

1) Модель бизнец-центра, 9 этажей, застройка 40*40 метров, высокие потолки, из стекла фасад полностью. В виде прямоугольника, или чуть выгнутый фасад. Модель нужна более-меннее приличная, не просто куб с текстурой.

2) ТЦ , 1 этаж, метало-стекло, 40*120 метров, по бокам закрыто, фасад стекло.

Материалы Vray.

Желательно, чтоб внутри просматривались помещения, стиль общий аллюминий-стекло или тп.

Модели нужны для эскиза, поэтому точность не нужна, просто красиво...

+ Бонус за оформление площадки вокруг них (лестницы, перила, кустики...) - 10-20$

Подробности в аську ...

Стилистика примерная:

http://www.mb-world.ru/4images/data/media/36/P1010025.jpg

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=43&ed=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sunmaster.ru%2Ffoto2%2Fton%2F3_.jpg&rpt=simage

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=46&ed=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.samospas.ru%2Ffotos%2Fimg-album%2Folimp%2Folimp_05.jpg&rpt=simage

17 лет назад
fortunato
Rustam 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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