Есть персонаж(девушка) полностью смоделлированный: сделана high-poly модель с текстурами, затем сделана low-poly модель и для нее снята карта нормалей с high-poly. Снято видео с 6ти камер актер в костюме с трекерами. Необходимо снять ...
3D изображение Владивостока
Требуется для сайта создать шапку-изображение 500х100px (можно немного больше). На картинке должна быть изображена 3d модель г.Владивостока, омываемого морем. В море должно быть несколько яхт или катеров, на небе - чайки. Ракурс не особо важен, главное город должен быть узнаваем. Для этого нужно изобразить какие-нибудь известные объекты. С правой стороны рисунок должен заканчиваться так, чтобы его можно продолжить текстурой (текстуру тоже нужно сделать).
Естественно, модель должна быть упрощенной. Главное, чтобы было красиво и город узнавался.
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