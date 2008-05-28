3D изображение Владивостока

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Закрыт5 заявок408 просмотров
#1$

Требуется для сайта создать шапку-изображение 500х100px (можно немного больше). На картинке должна быть изображена 3d модель г.Владивостока, омываемого морем. В море должно быть несколько яхт или катеров, на небе - чайки. Ракурс не особо важен, главное город должен быть узнаваем. Для этого нужно изобразить какие-нибудь известные объекты. С правой стороны рисунок должен заканчиваться так, чтобы его можно продолжить текстурой (текстуру тоже нужно сделать).

Естественно, модель должна быть упрощенной. Главное, чтобы было красиво и город узнавался.

17 лет назад
nevsky
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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