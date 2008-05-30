Город произвольный на выбор. Далее будут обсуждены детали, объем города, здания, цивилизация в конце концов. Объем города как я сказал будет произвольный но есть 2 критерия 1 - если делать большой город то атмосфера у ...
3D -обложки для электронных книг
Мне необходимо создать несколько 3D обложек для моих электронных книг. Обложки планируется разместить на сайте, в виде графического элемента для рекламы книг. Образец в приложении.
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