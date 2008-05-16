Требуется визуализация 3d, необходимо отрисовать 2 здания в фотографическом качестве, панорамный вид. Чертежи на бумаге. Срок до 27 мая. Только жители Московского региона.
Создание модели технического сооружения
Нужно создать модель на основе фотографий и двумерных чертежей.
Сооружение состоит из 15 монтажных блоков, все блоки детализируем снаружи, некоторые блоки надо детализировать изнутри (снять переднюю панель и показать содежимое)
Обязательное условие: фрилансер ТОЛЬКО гражданин Росстии, из СПб или имеющий возможность на время проекта (2 месяца) приехать в Питер, жилье не предоставляется
Для того, чтобы Вам выслали первоначальное ТЗ, мне нужно увидеть портфолио.
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