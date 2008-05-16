Создание модели технического сооружения

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок532 просмотра

Нужно создать модель на основе фотографий и двумерных чертежей.

Сооружение состоит из 15 монтажных блоков, все блоки детализируем снаружи, некоторые блоки надо детализировать изнутри (снять переднюю панель и показать содежимое)

Обязательное условие: фрилансер ТОЛЬКО гражданин Росстии, из СПб или имеющий возможность на время проекта (2 месяца) приехать в Питер, жилье не предоставляется

Для того, чтобы Вам выслали первоначальное ТЗ, мне нужно увидеть портфолио.

17 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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