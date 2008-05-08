Сохранить 3d в виде картинки и анимации

Есть исходник в 3d max, там нужно переделать синие цвета как на шапке здесь http://test.uain.net/ .... Исходник здесь http://www.forexeasystems.com/box_source.rar

нужно сделать 3 таких синих коробки с надписями + 3 анимации (ширина 150)

Текст белым цветом, там где 3D- EA, EA, MTS.

Под волнистой белой линией названия: SHARK, GRIFFIN, PROFX

И с боку с левого торца мелким тоже название

Итого: есть заготовки, нужно поменять цвет на синий, сделать с 3-мя вариантами надписей, сохранить как 3 анимации (flash или gif шириной 150 пикселов) и 3 картинки шириной не меньше шириной 500 пикселов...

результаты можете присылать сюда [email protected] детали, если что то не ясно в асе 482-184-416