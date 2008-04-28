Анимированые физические упражнения

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок284 просмотра

Можно делать в любой проге(3D max,Flash,...).Всего 10 упражнений.То как правильно их делать показано на видео(http://www.freespace.com.ua/file/48686/a63f3144/_t_online.html или http://rapidshare.com/files/115033975/__1052___1086___1080____1074___1080___1076___1077___1086___1079___1072___1087___1080___1089_t__1080_.html).еще должно быть меню с возможностью запуска только выбраного упражнения или всего комплекса сразу.Всё это должно быть одним файлом,который предназначен для домашнего пользования(должен открыватся на любом компе).Все вопроси по аське 368181275 .Напишите сколько это будет стоить и сколько времени необходимо.

3ds MaxHTML
17 лет назад
umek
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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