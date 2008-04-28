!!!!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!! игра rally Shockwave работающая в Windows browserе. 3d текстуры.. Одна трасса откытая местность(не помещение), одна гоночная машина и водитель против 6 других машин AI. Часы ...
Анимированые физические упражнения
Можно делать в любой проге(3D max,Flash,...).Всего 10 упражнений.То как правильно их делать показано на видео(http://www.freespace.com.ua/file/48686/a63f3144/_t_online.html или http://rapidshare.com/files/115033975/__1052___1086___1080____1074___1080___1076___1077___1086___1079___1072___1087___1080___1089_t__1080_.html).еще должно быть меню с возможностью запуска только выбраного упражнения или всего комплекса сразу.Всё это должно быть одним файлом,который предназначен для домашнего пользования(должен открыватся на любом компе).Все вопроси по аське 368181275 .Напишите сколько это будет стоить и сколько времени необходимо.
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